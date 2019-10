(ANSA) - AOSTA, 10 OTT - In un magazzino di un negozio nella periferia di Aosta l'Agenzia Dogane e Monopoli ha sequestrato materiale elettrico pericoloso, in una operazione congiunta con i carabinieri del gruppo Aosta. La merce era stata segnalata per il rischio di incendio, folgorazione e danni alla funzione visiva dal sistema di allerta per i prodotti non conformi Rapex.

Gli importatori sono stati denunciati.



Data ultima modifica 10 ottobre 2019 ore 18:32