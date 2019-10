Protezione civile, al via campagna Io non rischio

La Valle d'Aosta aderisce alla campagna nazionale Io non rischio e alla Settimana della Protezione civile con un programma di iniziative che prenderà il via domani, dalle 17, in piazza Chanoux, ad Aosta, dove sarà allestita una mostra dedicata alle missioni di soccorso e alla memoria delle emergenze regionali.

La settimana prenderà avvio formalmente domenica 13 ottobre, giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata dall'Onu, e si concluderà sabato 19 ottobre in Piazza della Cattedrale, con la Giornata del Volontariato di protezione civile con il Coordinamento dei volontari di Protezione civile e in Piazza Arco d'Augusto sul tema 'Resilienza: il cittadino protagonista, dialogando di Protezione civile' con la Croce Rossa Italiana.

Inoltre, sabato 12 e domenica 13 ottobre, i volontari e le volontarie allestiranno punti informativi a Cogne, Aosta e Valtournenche per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico e sul rischio alluvione.