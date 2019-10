Frontale a Nus, 4 feriti

Quattro persone, tutte residenti in Valle d'Aosta, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto verso le 17 sulla strada statale 26 a Nus. Si e' trattato di uno scontro frontale tra due auto.



Una cinquantenne, alla guida di una delle due vetture, e' stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini per un politrauma.La prognosi e' riservata. Sono ancora in fase diagnostica la donna di 40 anni che era in auto con lei e la trentunenne e il minore che si trovavano sull'altra vettura. Sul posto il 118, i vigili del fuoco con il gruppo taglio e i carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent. Il traffico ha subito rallentamenti.