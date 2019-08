Alpe,Uv non può sorvolare su suoi errori

(ANSA) - AOSTA, 14 AGO - "Nessuno intende cancellare gli anni di storia dell'Union valdotaine, che conservano tutto il loro significato e la loro portata in termini sia politici che amministrativi, ma neanche il mouvement può permettersi di sorvolare sugli errori commessi nel recente passato le cui conseguenze si stanno ripercuotendo su tutta l'area autonomista". E' quanto scrive, in una nota, il comitato esecutivo di Alpe. "Il presupposto necessario per favorire un fruttuoso confronto - prosegue - deve essere il riconoscimento della pari dignità di tutti i movimenti partecipanti. Porre come conditio sine qua non che la rifondazione debba avvenire intorno all'Union Valdôtaine e che tutti gli altri movimenti debbano convergere su di essa, significa voler cancellare come se nulla fosse il lacerante dibattito che ha coinvolto l'area autonomista nell'ultimo quindicennio, ignorandone le profonde motivazioni e riducendolo a un mero errore di percorso".



