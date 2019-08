Fosson, emigrati grande realtà per Vda

"Gli emigrati sono una grande realtà per la nostra storia. Dobbiamo lavorare per recuperare le storie di questo fenomeno e per costruire delle proposte di lavoro efficienti affinchè i giovani valdostani non debbano più andare via". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, presentando la 44/a edizione della Rencontre valdotaine di domenica prossima, tradizionale appuntamento con gli 'emigrés' che quest'anno si svolgerà a Challand-Saint-Victor. "La Rencontre non è una questione formale - ha aggiunto - ma l'occasione per ritrovare gli emigrati che per motivi economici hanno dovuto lasciare la Valle d'Aosta per andare soprattutto in Francia dove si sono fatti conoscere e apprezzare".