10 curdi nel furgone, passeur fuggito

Diretto in Francia alla guida di un furgone con a bordo 10 migranti curdi tra cui tre bambini, ha accelerato per provare a seminare la polizia, è finito contro un terrapieno e quindi è riuscito a fuggire a piedi, approfittando dell'oscurità. I fatti la notte scorsa a La Thuile, verso l'una, lungo la strada del colle del Piccolo San Bernardo, vicino al confine. A bordo del veicolo, con targa francese, "adibito al trasporto merci privo di aerazione e di luce", c'erano anche due donne: i migranti erano "provati dalle condizioni inumane del viaggio nel vano di carico", fa sapere la questura di Aosta.

Sono prima stati affidati alla protezione civile e poi a una struttura di accoglienza. A 400 metri era ferma in una piazzola una Renault Scenic con targa francese, già notata prima procedere davanti al furgone: un'auto con funzione di staffetta per i poliziotti, che hanno arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il conducente, K.M.A.M., iracheno di 27 anni con permesso di soggiorno umanitario.