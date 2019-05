Anas, Giunta Vda dice no ad accorpamento

La Giunta regionale della Valle d'Aosta esprime preoccupazione per l'ipotesi di accorpamento del distretto regionale dell'Anas con quello del Piemonte. E' quanto è emerso oggi in un incontro con i sindacati, al quale hanno partecipato il presidente della Regione Antonio Fosson e gli assessori Luigi Bertschy e Stefano Borrello. "Facciamo nostra la posizione dei rappresentanti sindacali, è fondamentale mantenere un presidio Anas sul proprio territorio per dare continuità a quel dialogo instaurato nel tempo con i responsabili locali", ha spiegato Borrello. Secondo Fosson "togliere la sede Anas in una zona di confine come la nostra significherebbe sottrarre agli utenti un servizio". Una lettera in cui saranno espresse queste posizioni sarà inviata all'amministratore delegato dell'Anas e al ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli.