Sci, scontro con campione freeride

Un'acrobazia in aria e, proprio durante l'atterraggio, lo scontro con un altro sciatore fermo ai piedi della gobba. Protagonista dell'involontario 'tackle' sulle nevi dello snow-park di La Clusaz (Alta Savoia) il funambolo francese Candide Thovex, campione di freestyle e freeride classe 1982. Entrambi sono caduti. Sul proprio profilo facebook, Thovex ha postato il video del piccolo incidente, che ha raggiunto 300.000 visualizzazioni, e ha chiesto scusa, specificando però che quelle aree sono destinate a chi conclude i salti ("Landings are for landings #sorryman"). Un modo anche per fare prevenzione, dato che prima di affrontare le gobbe gli sportivi non possono avere contezza di chi si trova oltre l'ostacolo.