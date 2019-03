Al via cantieri forestali, 32,6 milioni nel triennio

Con uno stanziamento di 10,8 milioni di euro per il 2019 e una prenotazione di spesa di 32,6 milioni per il triennio la Giunta regionale ha oggi dato il via libera al piano dei cantieri idraulico-forestali. Per i prossimi tre anni sono previste le assunzioni di 375 operai per 110 giornate lavorative.



"Il numero sarà aumentato ulteriormente non appena approvato in Consiglio la variazione di bilancio", ha spiegato l'assessore regionale all'ambiente Albert Chatrian. Il piano prevede la realizzazione sull'intero territorio regionale di interventi di sistemazioni idrauliche e selvicolturali, di manutenzione della rete sentieristica, di cura del verde pubblico e delle aree attrezzate eseguiti dai cantieri forestali del Dipartimento risorse naturali.



"La gestione trasparente di questo dossier - ha commentato il presidente della Regione Antonio Fosson - è stato premiato da un voto unanime in commissione e questo ci rende politicamente molto soddisfatti".



Da lunedì 25 febbraio saranno attivate le chiamate degli operai collocati nelle graduatorie. "Quest'anno abbiamo avviato la procedura in netto anticipo rispetto al passato", ha aggiunto l'assessore Chatrian.