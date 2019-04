Neve in Valle d'Aosta, chiusa Val Ferret

Continua a nevicare su buona parte della Valle d'Aosta, in particolare nel settore Nord-occidentale. A 2.000 metri, anche sopra Courmayeur, si registrano tra i 50 e gli 80 centimetri di neve fresca, tra i 10 e i 30 cm nell'Est del territorio regionale. Il pericolo valanghe anche domani, sabato 2 febbraio, sarà 4-forte nell'Ovest della regione - qui slavine "spontanee sia a lastroni sia polverose possono raggiungere il fondovalle" e "l'instabilità è diffusa a tutte le quote", si legge nel bollettino della Regione - e 3-marcato sul resto del territorio.



Proprio per la "particolare situazione meteorologica e nivometereologica", nel pomeriggio il Comune di Courmayeur ha disposto la chiusura della strada Larzey-Entreves, in aggiunta agli stop nella Val Ferret e nell'area della Brenva. Decisioni prese a scopo preventivo, anche perché "la visibilità è a 15 metri", dunque è difficile rendersi conto della condizione dei pendii, spiega Oscar Taiola, guida alpina della commissione locale valanghe. Nel fine settimana è atteso un calo delle precipitazioni.



Per consentire un tiro preventivo di valanga sul lato francese del traforo del Monte Bianco, dalle 22 alle 23 di oggi la galleria sarà chiusa al traffico. Intanto ha riaperto alla circolazione dei mezzi pesanti il traforo del Gran San Bernardo, al confine con la Svizzera. Nessun altro problema è segnalato dalla polizia stradale.(

Data ultima modifica 01 febbraio 2019 ore 19:38