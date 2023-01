Jysk apre il primo negozio ad Ancona e cerca personale da assumere

Prima apertura nelle Marche della catena Jysk che propone un’ampia selezione di articoli per la casa e il giardino d’ispirazione scandinava, tra cui mobili, tessile, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto. L’inaugurazione dello store è prevista ad Ancona, in via Primo maggio 25, venerdì 3 febbraio alle 9.30. Si moltiplicano le assunzioni su tutto il territorio. “Con l’apertura del 77° punto vendita in Italia prosegue il nostro ambizioso piano di espansione” afferma Cesare Bailo, Country Manager di JYSK Italia che anticipa la prossima apertura a San Benedetto del Tronto, sempre nelle Marche. “Il nostro obiettivo è quello di aprire almeno trecento nuovi negozi in Italia e di rinnovare tutti i negozi esistenti entro la fine del 2024”. Sono più di cento le richieste di assunzioni su tutto il territorio nazionale. Per lo store di Ancona si cercano le figure di store manager, deputy store manager e sales assistant.