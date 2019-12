25 patenti ritirate nel Maceratese

Il ritiro di 25 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica e la contestazione di altre 10 violazioni a norme di comportamento del Codice della Strada, per un totale di 270 punti decurtati rappresentano il bilancio dei controlli effettuati nella notte tra il 14 e il 15 dicembre dalla polizia stradale su disposizione del questore Antonio Pignataro per prevenire le stragi del sabato sera. Impegnate 4 pattuglie ripartite tra la Sezione Polizia Stradale di Macerata e i Distaccamenti di Camerino e Civitanova Marche. I controlli, svolti in tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alla fascia costiera, si sono sviluppati durante l'intera nottata e si sono protratti fino alle prime ore del mattino. Le patenti di guida sono state ritirate a 2 donne e a 23 uomini, due dei quali avevano una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 1,50 g/l.