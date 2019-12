Fondi Ue e clima al Forum ANSA con CdR

Il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione per spendere meglio i fondi Ue e il futuro del Patto dei sindaci per il clima, nei giorni in cui a Madrid è in corso la COP25. Questi i temi che domani saranno al centro del Forum ANSA che avrà come ospiti due membri del Comitato europeo delle Regioni (CdR): Manuela Bora, assessore regionale nelle Marche, e Benedetta Brighenti, consigliere comunale di Castelnuovo Rangone (Modena). Le due amministratrici locali sono relatrici di due pareri che verranno votati durante la plenaria del CdR, che si svolgerà domani e giovedì a Bruxelles. Bora ha firmato il testo che chiede di migliorare la Pa degli enti locali e regionali "per rafforzare gli investimenti e le riforme nel periodo 2021-2027".

Brighenti quello sul futuro del Patto dei sindaci, che in Europa ha raccolto quasi 10mila firmatari. Appuntamento per domani alle ore 18. A porgere le domande alle ospiti saranno i giornalisti ANSA ma anche i lettori, che possono partecipare inviando i propri quesiti attraverso i social: commentando la diretta su Facebook o usando #latuaeuropa su Twitter.