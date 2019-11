Capsule collection Feleppa-Hello Kitty

Francesca e Veronica Feleppa, le sorelle gemelle stiliste fondatrici dell'omonimo brand, hanno firmato un accordo con Sanrio, azienda giapponese proprietaria di Hello Kitty, per disegnare e realizzare una capsule collection di abiti donna e bambina, che sarà disponibile in selezionate boutique e online su feleppa.com. L'approdo nella moda segna il 45/o anniversario della gattina, apparsa per la prima volta nel 1974. "Nella capsule abbiamo unito l'immagine iconica di Hello Kitty al nostro stile - dicono Francesca e Veronica Feleppa -. Siamo state felicissime fin da subito di poter creare dei capi che possano far sognare, così come Hello Kitty da sempre ispira generazioni di donne e bambine". La collaborazione tra Feleppa e Hello Kitty è stata presentata a MIlano in un evento a cui hanno partecipato giornalisti di moda, buyer, influencer e blogger.