Borsa, certificato Elite a Finproject

Borsa Italiana ha assegnato al Gruppo Finproject - leader nella produzione di materiali plastici speciali innovativi utilizzati, tra gli altri, per calzature "Crocs" e borse "O Bag" - il certificato "Elite", un premio che testimonia il percorso di crescita che ha portato l'azienda marchigiana a diventare leader nella produzione di materiali plastici speciali attraverso l'innovazione tecnologica e un modello di business verticalmente integrato.

"Questo riconoscimento è un tassello eccezionale che si colloca in un contesto che vede la nostra azienda in forte espansione e sempre più attraente - afferma Maurizio Vecchiola, Ceo di Finproject - Ricevere questo attestato, in virtù del giudizio di autorevoli professionisti che hanno osservato e misurato le perfomance industriali del nostro Gruppo, testimonia che quella di Finproject è una strategia vincente e dà uno straordinario impulso alla nostra voglia di innovare per perseguire obiettivi sempre più importanti".