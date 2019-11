Urta auto in sorpasso e scappa, multato

Urta un'auto che lo precede durante sorpasso a Falconara e si allontana: il conducente dell'auto 'pirata', un libero professionista di 32 anni, è stato individuato qualche giorno dopo dagli agenti della Polizia Locale, multato per 303 euro (tolti anche quattro punti della patente) e dovrà farsi carico della riparazione dell'altro veicolo. Il fatto è accaduto il 16 ottobre in via del Consorzio: una Citroen C3, con a bordo madre e figlia, rimaste illese, stava svoltando in via del Lavoro quando una Grande punto l'aveva sorpassata, urtandola; la Citroen aveva perso il paraurti anteriore e l'altra auto si era allontanata. La conducente del veicolo danneggiato aveva fatto la segnalazione ai vigili, indicando modello e colore dell'altra vettura. Gli agenti l'hanno poi individuata grazie a una serie di accertamenti tra cui l'esame dei filmati di telecamere di sorveglianza. Una volta scoperto, il professionista ha ammesso le proprie responsabilità e per lui sono scattate le sanzioni.



Data ultima modifica 27 ottobre 2019 ore 10:03