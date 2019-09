Sindaco Ancona a Milano, sintonia Comuni

"Città chiave del futuro?" Il Sindaco di Milano Beppe Sala e quello di Ancona Valeria Mancinelli insieme per ragionare all'attualità politica e su come dai Comuni possa arrivare la spinta per riformare il Paese nel segno della concretezza e del coraggio. "Ci metterei la firma per essere bravo come Valeria", è stato l'incipit del Sindaco di Milano che ha mostrato piena sintonia con la collega nel corso del dibattito organizzato dal Pd di Milano. "Come Sindaci di centro sinistra - hanno sottolineato - abbiamo una chat dove ci confrontiamo e cerchiamo di fornire un contributo di idee ed energia per migliorare l'Italia. È questo il nostro ruolo. Di stimolo, chiedendo sempre concretezza". Sala e Mancinelli hanno parlato anche di collaborazione tra le due realtà di Milano e Ancona, molto diverse per numeri e tradizioni, ma che stanno trovando strade comuni per valorizzare cultura, sociale, attività economiche e produttive.



Data ultima modifica 05 settembre 2019 ore 20:10