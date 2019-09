Pesaro, percorso promozione Confcommercio

Da Parigi a Rimini, da Locarno a Colmar, fino a Paestum: l'Itinerario della Bellezza di Confcommercio Marche Nord è pronto a farsi conoscere in tutta Europa. Il progetto è nato per valorizzare e promuovere l'immenso patrimonio artistico, storico, ambientale ed enogastronomico della provincia di Pesaro Urbino. E' cresciuto anno dopo anno e annovera ben 11 "perle": a Colli al Metauro, Fossombrone, Gradara, Mondavio, Pergola, Pesaro, Sant'Angelo in Vado e Urbino, si sono aggiunti i Comuni di Cagli, Gabicce Mare e Terre Roveresche per i nuovi progetti dell'Itinerario Romantico e dell'Itinerario Archeologico e delle città sotterranee. Dopo numerose attività di comunicazione e pubblicità (web, stampa e social tra cui l'inserto del QN "Itinerari", l'Itinerario della bellezza riprende il programma promozionale in Italia e all'estero. Tra gli appuntamenti: Parigi 30 settembre; Rimini, Ttg 9-11 ottobre; Locarno 6-8 novembre; Colmar 9-11 novembre; Paestum, Borsa internazionale del Turismo Archeologico 14-17 novembre.