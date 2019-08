Scontro auto a incrocio, morto 48enne

Il violento impatto tra due auto in prossimità di un'intersezione in contrada Palombaretta di Morrovalle nel Maceratese è costato la vita a un 48enne. L'uomo era al volante di una Fiat Punto che si è scontrata con una Subaru guidata da un'altra persona rimasta ferita in maniera molto grave. Quest'ultima è stata trasportata in eliambulanza dal 118 agli Ospedali Riuniti di Ancona dove si trova in prognosi riservata. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale per i rilievi e per accertare la dinamica.