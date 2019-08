Cade da albero, grave cacciatore 72enne

Un cacciatore 72enne è rimasto ferito gravemente cadendo da un albero da circa 4 mt d'altezza a Tavoleto nel Pesarese mentre predisponeva un appostamento in vista dell'apertura autunnale della caccia.

L'uomo è stato soccorso da un amico che era con lui e poi da personale del 118. Ha riportato traumi in varie parti del corpo tra cui la schiena E' stato trasportato in codice rosso in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.



Data ultima modifica 17 agosto 2019 ore 13:10