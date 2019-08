Auto in fuga da Ps contro contatori gas

Guida ubriaco, tampona un'altra vettura, scappa dalla polizia, poi si schianta contro altre sette auto parcheggiate e danneggia anche i contatori del metano causando fuoriuscita di gas. E' finita così all'1.50 di Ferragosto a Fratte di Sant'Elpidio a Mare la rocambolesca fuga di un 21enne neopatentato di origine indiana al volante di una Bmw Serie 1 che trasportava a bordo altri quattro suoi connazionali di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Gli agenti della Polizia stradale di Fermo hanno ritirato la patente al giovane dopo che l'esame alcolemico del conducente ha riscontrato un tasso di alcol nel sangue di 1,44 g/l. Per il 21enne sono scattate anche la denuncia per guida in stato d'ebbrezza aggravata dalla condizione di neopatentato e dall'aver causato un incidente, lesioni colpose stradali aggravate e le contestazioni di altre violazioni del Codice della Strada tra cui velocità pericolosa, sorpasso in curva, non essersi fermato dopo l'incidente e all'alt della polizia.