Cucina pomodori nel pentolone, scoppia l'incendio

(ANSA) - BELFORTE DEL CHIENTI (MACERATA), 13 AGO - Cucina i pomodori in un pentolone scaldato con fiamme vive, si allontana per qualche minuto e non si accorge che quelle fiamme si trasformano in un incendio. E' accaduto in via Spadoni a Belforte del Chienti (Macerata), dove oggi, poco dopo le 10, un pensionato italiano di 75 anni ha involontariamente appiccato un rogo, prontamente spento dai Vigili del fuoco di Macerata e Tolentino.

Cinquemila i metri quadri di sterpaglie andati in fumo, nessun ferito e danni comunque lievi. Ma la raccomandazione al pensionato, denunciato in stato di libertà dai carabinieri, di cucinare con una fiamma un po' più bassa. (ANSA).



Data ultima modifica 13 agosto 2019 ore 21:43