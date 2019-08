Crollo in palazzina disabitata ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 7 AGO - Una palazzina che confina con il poliambulatorio dell'ex Crass ha subito un cedimento questa sera, all'inizio di via Maggini, ad Ancona. L'allarme è stato dato dai residenti attorno alle 21.30, dopo aver sentito un boato. A cedere è stato il tetto, già usurato e compromesso che ha pregiudicato la stabilità anche dei muri. L'immobile era già fatiscente e non abitato. Apparterrebbe all'Asur. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Anche l'assessore Stefano Foresi ha fatto un sopralluogo facendo chiudere via Maggini, all'incrocio con il Maxi Bar per motivi di sicurezza. Non si registrano feriti.

Data ultima modifica 07 agosto 2019 ore 11:13