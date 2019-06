Servizio treno-bus per spiagge Portonovo

Dal 6 luglio al 15 settembre sarà possibile raggiungere le splendide spiagge e le cristalline acque di Portonovo ad Ancona con ConeroLink, il nuovo servizio green di Trenitalia Marche e Atma, che prevede un'unica soluzione di viaggio treno+bus. ConeroLink è stato presentato ad Ancona da Fausto Del Rosso, direttore di Trenitalia Marche, Muzio Papaveri, Amministratore Delegato di Conerobus, Angelo Sciapichetti, assessore Regionale ai Trasporti, e Ida Simonella, Assessore ai trasporti del Comune di Ancona. Saranno 31 ogni giorno i bus che faranno la spola tra la stazione di Ancona Centrale e la caratteristica piazzetta di Portonovo: 16 in partenza dalle 8.05 alle 18.25; 15 quelli per il ritorno, dalle 8.50 alle 19.05. Il nuovo servizio è pensato non solo per i turisti ma anche per tutti i marchigiani che sceglieranno di raggiungere Portonovo e le sue spiagge in totale relax. Un modo di spostarsi non solo green ma anche rapido e conveniente: da Jesi a Portonovo, ad esempio, il costo è 4,45 euro.



Data ultima modifica 28 giugno 2019 ore 14:30