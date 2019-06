55 grammi cocaina in auto, arresto Cc

Un 37enne di Ancona è stato sorpreso dai carabinieri sulla Provinciale "direttissima del Conero" a trasportare in auto cinque confezioni uguali contenenti complessivamente 55 gr di cocaina. I militari del Norm di Osimo hanno arrestato l'anconetano per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio: durante a successiva perquisizione domiciliare a casa del 37enne, che ora attende il giudizio per direttissima, sono stati rinvenuti anche 11 gr di hascisc e 18 di marijuana oltre ad un altro grammo di cocaina.

La scoperta dello stupefacente è stata fatta durante un controllo in strada della Lancia Y condotta dal 37enne che è apparso subito ai carabinieri piuttosto nervoso e impaziente: per questo i militari hanno deciso di procedere a perquisizione personale e del veicolo, rinvenendo la cocaina.