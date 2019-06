Mare Sicuro Marche,400 unità e 65 mezzi

Oltre 400 uomini e donne, 65 mezzi e, se necessari, aerei di ala fissa e rotante del vicino 3/o Nucleo aereo Guardia Costiera di Pescara. E' il dispiegamento di forze della Guardia Costiera nelle Marche per la 28/a Campagna Mare Sicuro a tutela di bagnanti e diportisti tra il primo giugno e il 15 settembre. L'operazione esprime l'attitudine del Corpo a garantire sicurezza della navigazione, salvaguardia di bagnanti, in mare e sulle spiagge, diportisti, subacquei e a promuovere, incoraggiare, sostenere la cultura del mare quale senso di responsabilità per tutelare l'ecosistema marino e l'ambiente. Saranno impiegati 39 mezzi terresti, 26 unità navali (cinque d'altura, otto costiere, 12 gommoni veloci, una moto d'acqua) ed eventualmente i mezzi aerei in dotazione. La Campagna sarà strutturata in due fasi: una prima preparatoria per attività didattico-informative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica; una seconda operativa con l'impegno del personale in missioni mare-terra, di mezzi nautici e terrestri.