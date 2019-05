Madonna col Bambino di Crivelli in 3D

Con un un po' di emozione i ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche, in particolare il gruppo Distori Heritage, in collaborazione con A.R.T.& Co spin-off dell'Università di Camerino, hanno lavorato per eseguire una serie di indagini diagnostiche per la documentazione digitale HD e 3D della splendida "Madonna col bambino" di Carlo Crivelli alla Pinacoteca "F. Podesti" del Comune di Ancona. Un minuscolo gioiello con dettagli straordinari che saranno esaltati dalle nuove tecnologie digitali. Il lavoro ha visto la collaborazione e la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e sarà fondamentale in vista del progetto di valorizzazione delle opere del Crivelli all'interno della Pinacoteca civica. Il circolo universitario Univpm "CRUA Scattoflessibile" ha messo a disposizione per questi lavori materiali e attrezzature importanti.