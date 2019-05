Sisma, cinghiali scorrazzano in cimitero

Tombe 'profanate' dai cinghiali che scorrazzano tra lapidi sconquassate dal terremoto con buche e solchi ben visibili sul terreno a ridosso dei loculi. Accade nel cimitero monumentale di Castelmurato di Ussita, versante maceratese dell'Appennino umbro-marchigiano. A distanza di oltre due anni e mezzo dagli eventi sismici e in attesa di una ricostruzione che non parte, questo piccolo camposanto, raggiunto dall'ANSA, è diventato terra di conquista degli animali selvatici. Abbandonato al degrado, in più di 30 mesi è stato eseguito solo l'intervento di messa in sicurezza di un muro di cinta che ha richiesto anche una speciale copertura con pannelli di legno per oscurare le bare fuoriuscite dopo la grande scossa del 30 ottobre 2016. Il Comune, riferisce il vicesindaco Remo Conti, nei prossimi giorni installerà reti metalliche nella zona d'ingresso a quel che resta del cimitero, "così cercheremo di arginare l'ingresso dei cinghiali: sapere che girino indisturbati tra le tombe dei nostri cari fa male".