A Torino filigrane Leopardi e Leonardo

Due filigrane speciali per rendere omaggio a Giacomo Leopardi e a Leonardo da Vinci, in occasione - rispettivamente - del bicentenario de L'Infinito e dei 500 anni dalla morte del genio toscano. A realizzarle i maestri cartai e filigranisti Bruno Sebastianelli e Sandro Tiberi di Carifac'Arte, società strumentale della Fondazione Carifac di Fabriano (Ancona), presieduta da Marco Ottaviani. Nello spazio Fantàsia del Salone del Libro di Torino e nello Spazio Marche sono state presentate ufficialmente le due nuove filigrane speciali: una raffigura il poeta di Recanati "in chiaroscuro" e il testo della sua poesia più celebre "in chiaro", l'altra l'Uomo Vitruviano "in chiaroscuro". "Ringraziamo la Regione Marche per averci ospitato all'interno dei propri spazi e per contribuire a diffondere una delle caratteristiche principali di Fabriano: la carta a mano e la filigrana" ha detto Ottaviani ricordando la scuola internazionale dei mestieri d'arte istituita dalla Fondazione Carifac a Fabriano.