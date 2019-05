9/o Fosforo Senigallia sarà plastic free

C'è l'ambiente al centro della nona edizione di "Fosforo", la festa della scienza che si tiene dal 2011 nel centro storico di Senigallia. Dal 10 al 12 maggio la città sarà un laboratorio a cielo aperto: oltre 50 le attività tra show in piazza, mostre interattive, sfide, giochi e incontri con esperti e divulgatori scientifici. La manifestazione è plastic free. Domenica 12, con partenza dal lungomare Marconi e arrivo in piazza del Duca, si terrà la "So(pol)lution race", la corsa per sensibilizzare alla raccolta differenziata che unisce il jogging con il plogging, raccogliere cioè rifiuti mentre si corre. Promossa dall'associazione Next con il sostegno di Fondazione Città di Senigallia, Comune e Consiglio regionale, Fosforo vanta partner da tutta Italia, tra cui la Fondazione Umberto Veronesi, l'Università politecnica delle Marche, l'Università di Camerino e Medici Senza Frontiere.

Sarà presente anche la Polizia scientifica con un laboratorio mobile dove far provare le attrezzature tecniche usate.