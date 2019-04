Ai Tropici con soldi clienti, processo

(ANSA) - ANCONA, 2 APR - La Procura di Ancona ha chiesto al gup di Ancona Francesca De Palma una condanna a quattro anni di carcere per l'ex direttrice dell'ufficio postale di Cerreto d'Esi: l'accusa è di aver sottratto 1,5 milioni di euro dai conti correnti di clienti per giocare a vari giochi tra cui Lotto e Superenalotto. La 58enne dello Jesino, si era licenziata nel 2015 dopo una cospicua vincita al gioco, partendo per il Madagascar dove ha avviato una attività turistica. Dopo due denunce ai carabinieri - un correntista si era accorto di un ammanco di oltre 900mila euro, e un tabaccaio di Serra San Quirico vantava un credito di 76mila euro per giocate non pagate - era partita un'indagine della Finanza su condotte illecite che sarebbero avvenute tra il 2008 e 2015. Una ricostruzione che viene contestata dal difensore dell'imputata - avv. Giacomo Curzi - che ha depositato anche una perizia che evidenzia nella donna un problema di ludopatia con conseguente semi-incapacità.

Sentenza in abbreviato prevista per il 20 maggio.