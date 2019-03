30 anni attività "Bignamini" a Falconara

La Fondazione "Don Carlo Gnocchi" festeggia i 30 anni di presenza attiva nel territorio di Falconara ma al servizio di una comunità ben più ampia. Lo fa chiamando a raccolta la città in un momento di confronto pubblico in Consiglio comunale dal titolo "Accanto ai più piccoli: passato, presente e futuro del Centro". All'evento del Centro, fiore all'occhiello per cura e riabilitazione, anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo particolarmente legato alla struttura dove ha svolto attività di volontariato. Mastrovincenzo ha ringraziato operatori, medici e volontari "che quotidianamente contribuiscono a rendere questa struttura così efficiente". Nell'incontro è stato ribadito il ruolo centrale del "Bignamini" nell'attività di assistenza, riabilitazione e recupero di persone affette o colpite da particolari patologie. Il Centro, che si occupa di assistenza, cura, fisioterapia e la riabilitazione, ora è potenziato dall'Unità per disabilità gravi in età evolutiva.



Data ultima modifica 29 marzo 2019 ore 15:11