Comunali, ad Ascoli giornalista Frenquellucci candidato centrosinistra

Pd, Art. 1 e Partito Socialista hanno individuato nel giornalista Pietro Frenquellucci il candidato sindaco del centro sinistra per le elezioni amministrative di maggio quando si voterà per il rinnovo del Consiglio comunale di Ascoli Piceno. Il candidato sindaco, informa una nota, ha sciolto nella tarda serata di ieri la riserva con cui aveva accolto la proposta, condividendo con i partiti e i movimenti che lo sosterranno, i principi e i valori che saranno alla base della proposta politica per la città.

"Ascoli - prosegue la nota - deve rinnovarsi, senza guardare al passato ma rivendicando, nel rispetto delle opinioni e delle idee di tutti, l'importanza di un'alternanza democratica per la costruzione di un futuro migliore per la comunità. Mettiamo al centro del nostro impegno la persona, perché siamo convinti che nessuno debba essere lasciato indietro e che tutti debbano avere le giuste opportunità per condurre una 'vita di qualità', connessa ad una decisa 'lotta alla solitudine'".