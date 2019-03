8 marzo, Open Day 'in rosa' a Torrette

"Sono giornate particolari in cui le iniziative sono tantissime e il desiderio sarebbe quello di partecipare a tutte. Oggi sono contento di essere qui". Lo ha detto il presidente della Regione Marche questa mattina all'Azienda Ospedali Riuniti dove, in occasione dell'8 marzo, sono in corso gli "Open Days in rosa", visite gratuite di prevenzione per promuovere la salute delle donne (info 071 596.5237) "La tappa di oggi - ha proseguito - fa parte di un cammino positivo frutto di un grande impegno. Fare una cosa bene non è solo un fatto di spesa, ma soprattutto di voler lavorare in un modo diverso, in grado di offrire di più: una qualità superiore, un'attenzione maggiore, un accompagnamento della persona in tutto quello di cui necessita. Il tumore al seno è una patologia prevalentemente femminile, ma può colpire anche gli uomini. Prendersi in carico in modo integrale della persona, considerandola come individuo, è quello che si sta facendo in questa struttura".



