Rogo distrugge mobili casa,spento da Vvf

Un incendio divampato nel quadro contatori in un una palazzina a un piano in via Litoranea a Marcelli di Numana ha distrutto il mobilio della casa, sprigionando un fumo denso che ha invaso anche appartamenti adiacenti e un locale commerciale momentaneamente non in uso. Le cause del rogo sono in fase d'accertamento. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme circoscritte solo all'appartamento in cui si sono innescate, che non ha subito danni strutturali. A causa dell'incendio comunque l'immobile non è temporaneamente fruibile. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.