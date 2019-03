Criticità copertura, chiusura piscina

Criticità nella copertura della piscina comunale "Primo Gregori" di San Benedetto del Tronto, con caduta di calcinacci. E' quanto ha rilevato un sopralluogo dei vigili urbani e del dirigente servizio sport del Comune. Per questo il sindaco Pasqualino Piunti ha firmato un'ordinanza urgente per la chiusura del complesso sportivo per consentire "sopralluoghi specifici e più approfonditi" e "interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza". Dopo le segnalazioni degli addetti e il sopralluogo, il funzionario responsabile della sicurezza ing.

Nicola Antolini ha proposto la temporanea chiusura dell'impianto "per poter procedere alle necessarie verifiche del caso" per "accertare, monitorare ed eventualmente eliminare i pericoli per la pubblica incolumità che venissero accertati". Le attività verranno attivate quando ci sarà la possibilità di accedere all'impianto sportivo con le attrezzature necessarie per le verifiche, nel rispetto delle condizioni di sicurezza.



