Cc arrestano 74enne, oltre 7 gr cocaina

I carabinieri di Senigallia hanno arrestato un 74enne, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di sostanza stupefacente oltre la modica quantità. Droga che è stata scoperta durante una perquisizione domiciliare a casa di quello che sembrava un tranquillo pensionato. In un pollaio, di pertinenza dell'abitazione, i militari hanno rinvenuto un contenitore con alcune dosi di stupefacente costituite da diversi involucri di plastica termosaldata, contenenti complessivamente 5,5 grammi di cocaina, mentre in casa sono stati rinvenuti un ulteriore involucro in cellophane contenente 1,6 grammi di cocaina, un bilancino elettronico, materiale per il taglio e confezionamento in dosi e un telefono cellulare. Il 74enne è stato condotto in caserma e poi, dopo l'analisi e la pesatura dello stupefacente, dichiarato in arresto e, su disposizione del pm, posto ai domiciliari. Stamane l'arresto è stato convalidato e l'inizio del processo fissato a maggio.