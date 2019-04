Incendio in casa,mamma in fuga con bimbo

Le fiamme divampate a causa di un corto circuito della lavatrice, costringono la mamma ad uscire di casa in fretta insieme al suo bimbo di un anno. E' accaduto verso le 13:30 a Casette verdini di Pollenza in un appartamento di via Montemilone. La donna aveva appena messo a letto il piccolo quando, nel retrocucina, dalla lavatrice in funzione è partito uno scoppio seguito da fiamme alte e fumo.

Subito la giovane madre ha afferrato il bimbo e ha lasciato l'abitazione. A dare l'allarme è stato uno dei vicini di casa.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Macerata che hanno domato le fiamme in pochi minuti senza ulteriori conseguenze. Mamma e bambino sono stati sottoposti ad esame medico ma non risulterebbero aver risentito del fumo che aveva invaso la casa.