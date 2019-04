Auto ribaltata e tamponamento su Ss76

Auto si ribalta sulla Ss76 contribuendo probabilmente a innescare un tamponamento a catena tra altre quattro autovetture che seguivano. E' di cinque feriti, che non sarebbero in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto in direzione Ancona al km 47, tra gli svincoli di Moie e Castelbellino, che ha provocato lunghe code. Due delle persone ferite sono state trasportate all'ospedale di Jesi, tre agli Ospedali Riuniti di Ancona sempre in ambulanza. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 e i vigili del fuoco che, finiti i rilievi delle forze dell'ordine, libereranno la sede stradale per consentire il ripristino della viabilità.