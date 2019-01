Internet,a Corinaldo free wi-fi pubblica

(ANSA) - CORINALDO (ANCONA), 28 GEN - Grazie all'iniziativa WiFi4EU, è stato assegnato al Comune di Corinaldo un buono per un valore di 15 mila euro per la realizzazione di una rete di hotspot wi-fi gratuiti. Il Bando Europeo WiFi ha selezionato 224 Comuni in Italia, dei quali quattro nelle Marche: uno, nella provincia di Ancona, è appunto Corinaldo. L'iniziativa WiFi4EU promuove il libero accesso alla connettività wi-fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei Comuni di tutta l'Europa. I tempi stabiliti dall'Unione Europea per la realizzazione della rete sono 18 mesi e il Comune sta già lavorando alla adozione degli atti amministrativi e tecnici per l'attuazione del progetto.