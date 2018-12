Brucia fienile, sette ore intervento Vvf

Un incendio scoppiato nella notte ha gravemente danneggiato un capannone di 400 metri quadrati a Maltignano in cui erano stoccate 40 rotoballe di fieno e alcuni rimorchi per mezzi agricoli. Per spegnere le fiamme e contemporaneamente smassare il fieno i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per quasi sette ore: l'incendio è stato domato solo prima delle sei. Le cause del rogo, scoppiato forse per un corto circuito, sono comunque ancora in fase di accertamento. Non risultano persone ferite o case coinvolte.