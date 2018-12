Esplode bombola gpl officina, ustionato

Una bombola di gpl di un'automobile è esplosa in un'officina di via della Montagnola, alla periferia di Ancona. E' rimasto ferito un 27enne, che ha riportato ustioni di primo grado al volto e di secondo grado ad un braccio e alla parte superiore del torso. E' stato soccorso dalla Croce Gialla e da un'automedica del 118 e trasportato all'ospedale di Torrette. Non sarebbe in pericolo di vita, anche se le ustioni richiedono un certo lasso di tempo per stilare una prognosi precisa. Sul luogo i vigili del fuoco e i carabinieri. Il giovane rimasto ustionato è un albanese, dipendente dell'officina, assunto regolarmente da tempo. Stava effettuando operazioni di bonifica sulla bombola di gpl, che ha una forma circolare simile ad una ciambella, ormai vuota, riempiendola di acqua. Aveva già bonificato altre bombole, quando a causa di una scintilla, c'è stato lo scoppio. Non si sa ancora cosa abbia provocato la scintilla.