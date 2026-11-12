Le città corrono, ma verso dove? Il clima secondo i sindaci

Alla COP31 il Global Covenant of Mayors festeggia dieci anni con un rapporto che incorona le città capofila della lotta al cambiamento climatico: oltre 8.000 enti locali hanno obiettivi più ambiziosi dei loro governi. Ma un obiettivo non è una riduzione, e tra la promessa e il risultato c'è di mezzo tutto ciò che il rapporto non misura
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