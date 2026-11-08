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Ambiente

Clima, in Turchia la prima Cop con all’orizzonte territori inesplorati

Alberto Giuffrè

Alberto Giuffrè
©Getty

Dal 9 al 20 novembre 2026 Antalya ospiterà la trentunesima Conferenza delle Parti. Presenti Lula e Burnham, assenti Trump e Meloni. Per la prima volta il vertice Onu si svolge nella certezza che oltrepasseremo la soglia di 1,5 gradi di innalzamento della temperatura rispetto ai livelli preindustriali

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