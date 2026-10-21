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Ambiente

Il punto di ritorno: dopo l’1,5, la prova della coerenza

Daniele Moretti

Daniele Moretti
©Getty

L’Emissions Gap Report 2026 dell’UNEP cambia il quadro della diplomazia climatica: superare temporaneamente 1,5 °C è ormai inevitabile. Nello stesso giorno, Londra autorizza il gas del Mare del Nord. Due segnali che raccontano la distanza tra urgenza scientifica e politica concreta

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