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Rinnovabili, la strada più veloce per abbassare le bollette: i dati

Gabriele De Palma
©Getty

Liberarsi dall’impatto che la volatilità delle quotazioni del gas ha sui costi dell’energia elettrica è fondamentale per l’economia e l’autonomia dell’Unione europea. Occorre spingere su eolico e solare per avere spese energetiche meno care e più stabili. Soprattutto in Italia. I dati dell’ultimo report AEA

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