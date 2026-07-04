Rinnovabili, la strada più veloce per abbassare le bollette: i dati

Liberarsi dall’impatto che la volatilità delle quotazioni del gas ha sui costi dell’energia elettrica è fondamentale per l’economia e l’autonomia dell’Unione europea. Occorre spingere su eolico e solare per avere spese energetiche meno care e più stabili. Soprattutto in Italia. I dati dell’ultimo report AEA
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