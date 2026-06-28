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L’Antartide, da 22 anni la mia seconda casa

Daniele Moretti

Daniele Moretti
Angelo Domesi in Antartide

Angelo Domesi, tecnico del CNR, specializzato nel supporto alle missioni scientifiche, ha trascorso oltre vent’anni tra la base Mario Zucchelli e Concordia, nel cuore del continente antartico. La sua è la storia di chi non fa ricerca in prima linea, ma la rende possibile, in un luogo in cui ogni emozione è amplificata a dismisura

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