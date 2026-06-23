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Ambiente

3-30-300: la regola del verde urbano che poche città italiane seguono

Roberta Cavaglià
©IPA/Fotogramma

Meno dell’8% della popolazione urbana in Italia vede 3 alberi dalla finestra, abita in quartieri con il 30% di alberi e a 300 metri da un parco, come vorrebbe l'urbanista olandese Cecil Konijnendijk che ha inventato il principio. L’eccezione è Varese

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