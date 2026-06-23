La B Corp sviluppa il nuovo materiale biobased Olive Matter e lancia una cover per smartphone in legno d’ulivo tutta Made in Italy. Un nuovo capitolo di rigenerazione territoriale in Salento

Un progetto per dare una nuova vita agli ulivi colpiti dalla Xylella in Puglia. È quello pensato dalla B Corp e società benefit VAIA col suo modello rigenerativo grazie al quale sono già stati piantati oltre 200.000 nuovi alberi sulle Dolomiti. L’azienda presenta Olive Matter, un innovativo materiale biobased sviluppato a partire da fibre di legno di ulivo provenienti da alberi colpiti dalla Xylella, che trova la sua prima applicazione concreta in una cover per smartphone 100% Made in Italy. Un lancio che rappresenta il primo risultato del percorso di ricerca e sviluppo avviato da VAIA per restituire valore a una delle risorse più rappresentative del territorio pugliese.

I danni della Xylella Dal 2013 il batterio della Xylella ha colpito oltre 20 milioni di ulivi in Puglia e interessato più di 8.000 chilometri quadrati di territorio, lasciando nel Salento uno dei più grandi traumi ambientali, agricoli e culturali della storia recente non solo italiana, ma anche europea. L’abbattimento degli alberi genera enormi quantità di legno che ancora oggi vengono in larga parte abbandonate o destinate alla combustione. VAIA ha scelto invece di partire proprio da qui: trasformare uno scarto in una nuova materia, dando continuità all’identità e al valore di questi alberi attraverso il design e la ricerca sui materiali.

Cosa è Olive Matter Olive Matter è un biocomposito 100% riciclabile, frutto di una ricerca realizzata insieme all’Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Ingegneria Industriale, supportata dalla costituzione di un Comitato Scientifico con ricercatori provenienti da CNR di Bari e Unisalento, per l’attività di rigenerazione ambientale, fondamentale nel modello VAIA, e infine con una filiera produttiva interamente italiana che coinvolge realtà provenienti da Puglia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. La ricerca ha portato alla definizione di un materiale che combina leggerezza, robustezza, texture naturale wood-like e proprietà antibatteriche, con un profumo che riporta immediatamente all’identità autentica del legno di ulivo.

Ogni cover rigenera un metro quadro di macchia mediterranea La prima applicazione del biocomposito Olive Matter è VAIA Cover, una novità che permette alla B Corp di portare il proprio modello di rigenerazione direttamente nelle mani delle persone, attraverso uno degli oggetti con cui interagiamo migliaia di volte ogni giorno: lo smartphone. Come sempre nella storia di VAIA, l’acquisto di ogni cover sostiene un intervento di rigenerazione: ogni prodotto venduto, infatti, andrà a rigenerare un metro quadrato di macchia mediterranea nel comune di Specchia (LE), contribuendo alla creazione della prima Foresta della Rinascita in territorio pugliese. “Con Olive Matter vogliamo dimostrare che ricerca applicata, design e connessione con i territori possono contribuire a creare prodotti capaci di generare impatto positivo. Pensare di dare tra le mani di migliaia di persone nel mondo una cover fatta di materia viva, che ha una provenienza certa e che supporta la rinascita di un territorio, è qualcosa che ci emoziona e ci spinge a non avere confini nell'immaginazione di applicazioni future”, dichiara Federico Stefani, Founder & Presidente di VAIA.

Un design legato al territorio Il design delle cover è stato sviluppato in collaborazione con SID – Scuola Italiana Design di Padova e nasce da un profondo legame con il territorio pugliese. Il primo elemento di connessione con la natura è la texture della corteccia: la superficie riproduce infatti la scansione reale della corteccia di veri ulivi pugliesi. È la presenza fisica del materiale che racconta la sua origine. Sette cortecce diverse per i sette modelli di cover disponibili, una superficie unica come la materia che si trasforma, che restituisce al tatto, alla vista e all’olfatto una matericità autentica, lontana dall’estetica delle varie cover sul mercato. Le fibre del legno rimangono visibili e percepibili sulla superficie, con venature naturali, finitura opaca e una consistenza che richiama direttamente l’origine organica del materiale. Al centro di ogni cover sono inoltre incise le coordinate geografiche della Foresta della Rinascita di Specchia, accompagnate dal profilo di un ulivo in rilievo: dettagli simbolici che riportano ancora una volta in primo piano il legame con materia e territorio che sono inscindibili da questo oggetto. Completa il design una palette ispirata ai colori identitari del paesaggio pugliese: Verde Oliva, Marrone Terra, Azzurro Mare e Beige Sabbia, tonalità che richiamano gli ulivi del Salento e la terra su cui poggiano le radici, il Mar Adriatico e le sue meravigliose spiagge.