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Ambiente

Acque balneabili, cosa dicono i dati sulla qualità

Gabriele De Palma
©Getty

Continua a migliorare la qualità di mari, fiumi e laghi nel Vecchio continente. Merito della direttiva europea che ha indotto i vari Paesi a una più attenta gestione delle acque reflue urbane. L’Italia è sopra la media europea. I dati dell’agenzie europea per l’Ambiente

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